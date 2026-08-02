Großbrand: Mehr als 170 Kräfte kämpfen gegen Flammen in Restmülllager

Insgesamt waren 177 Einsatzkräfte aus mehreren Städten und Gemeinden im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es laut Polizei im Bereich der Anschlussstelle Türkheim zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.