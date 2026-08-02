Großbrand: Mehr als 170 Kräfte kämpfen gegen Flammen in Restmülllager

Türkheim (dpa/lby) - Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Restmülllager in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, wie die Polizei mitteilte.
Starke Rauchwolken, Straßensperrungen und mehr als 170 Einsatzkräfte: Ein Mülllager in Türkheim geht in Flammen auf. Wie Landwirte und Bauunternehmen die Löscharbeiten unterstützten.
Türkheim (dpa/lby) - Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Restmülllager in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, wie die Polizei mitteilte.
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Demnach alarmierten Zeugen die Feuerwehr am Mittag über eine starke Rauchentwicklung im Gewerbegebiet. Um die Flammen vollständig zu löschen, musste das gesamte Restmülllager mit zwei Baggern umgeschichtet werden. Da hierfür große Wassermengen benötigt wurden, unterstützten umliegende Bauunternehmen und Landwirte die Feuerwehr mit Wasserfässern.
Insgesamt waren 177 Einsatzkräfte aus mehreren Städten und Gemeinden im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es laut Polizei im Bereich der Anschlussstelle Türkheim zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.