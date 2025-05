Eine hoch aufsteigende schwarze Rauchsäule am Fröhlichen Mann gleich oberhalb des Firmengeländes der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis (SWSZ) ließ am späten Freitagnachmittag nichts Gutes erahnen. Tatsächlich waren nahe des Teiches an der in einer Sackgasse endenden Straße Steinsfeld zunächst mehrere Garagen in Brand geraten und das Feuer griff auf das benachbarte Wohnhaus über.