Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Scheune eines Dreiseitenhofes bereits in Vollbrand. In dem Gebäude befanden sich zahlreiche Traktoren und Werkzeuge sowie Gasflaschen und mehrere Tiere. Den Einsatzkräften gelang es beim Eintreffen noch, vier Rinder aus dem Stall zu befreien. Diese laufen derzeit in der Ortslage Mittelstille umher und sollen von Landwirten aus der Umgebung eingefangen werden. Mehrere Hühner sind vermutlich bei dem Brand verendet. Die Scheune brannte vollständig nieder.