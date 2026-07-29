Riesig war die Rauchsäule am Dienstagnachmittag über dem Areal des Dampflokwerks Meiningen anzusehen. Um 15.50 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr. Als Stadtbrandmeister Michael Friedrich als Einsatzleiter wenig später vor dem Hallenkomplex auf dem ehemaligen RAW-Gelände hinter dem Dampflokwerk Meiningen stand, stellte er 16.04 Uhr einen „Vollbrand“ fest. Daraufhin wurden 16.29 Uhr alle Wachen der Feuerwehr alarmiert.