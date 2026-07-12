Großbrand beim Messegelände Westernstadt brennt lichterloh - Rauch über Messe Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Orangerot lodern meterhohe Flammen aus einem Wald in Nürnberg, dunkle Rauchschwaden ziehen über den Süden von Bayerns zweitgrößter Stadt. "Eine sehr beeindruckende Feuerwand", beschreibt der Einsatzleiter der Feuerwehr, Peter Saul, was sich am Freitag kurz vor Mitternacht unweit des Max-Morlock-Stadions, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, abspielt. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen nahe dem Messegelände stundenlang gegen die Flammen, die eine hölzerne Westernstadt erfasst haben. Bäume brennen. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr werden leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist zunächst unklar.