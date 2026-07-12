Großbrand beim Messegelände Westernstadt brennt lichterloh - Rauch über Messe Nürnberg

Das betroffene Gebiet ist etwa so groß wie vier kleine Fußballfelder. Nun ist die Kriminalpolizei am Zug herauszufinden, was das Feuer verursacht haben könnte. Am Samstag macht sich ein Brandsachverständiger bereits ein Bild von der Lage. Die Kriminalpolizei ermittelt. Brandstiftung - fahrlässig oder mutwillig - schließt die Polizei nicht aus. "Es ist alles möglich", sagte Sprecher Petzold.

Waldbrand 2025 bei Erlangen

Die Waldbrandgefahr ist in Franken in diesen Tagen wegen der Trockenheit groß, es gibt Beobachtungsflüge der Behörden.

Im vergangenen Jahr hatte bei Erlangen, gut 20 Kilometer nördlich von Nürnberg, ebenfalls ein Waldgebiet gebrannt. Es dauerte fast einen Monat, bis der Brand vollständig gelöscht war. Das Feuer war Ende April 2025 in dem Forst rund um einen ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Rund 40.000 Quadratmeter, verteilt auf mehrere Flächen, waren nach Angaben des Landratsamtes betroffen. Dieses rief zwischenzeitlich den Katastrophenfall aus. Neun Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.