Großbrände Millionenschäden durch Feuer – keine Verletzten

Nußdorf/Bidingen (dpa/lby) - Bei mehreren Bränden in Bayern ist am verlängerten Wochenende ein Millionenschaden entstanden. In Nußdorf am Inn (Landkreis Rosenheim) wurde in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus nahezu vollständig zerstört. Wie die Polizei berichtete, hatten sich die zwei Bewohnerinnen, eine Seniorin und deren Pflegekraft, rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Löscharbeiten zogen sich allerdings Stunden hin. Der Gebäudeeigentümer geht laut Polizei davon aus, dass allein hier der Sachschaden mehrere Millionen Euro beträgt. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei wollen nun die Ursache des Feuers ermitteln.