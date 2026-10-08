Die Straße Finnlandsiedlung in Gehren steht vor einem grundhaften Ausbau. Auf einer Länge von rund 300 Metern erhält die Anliegerstraße am östlichen Rand der Stadt einen Mischwasserkanal mit den Nennweiten DN 250 und DN 315 (Durchmesser ca. 250 mm bzw. 315 mm) sowie eine neue Trinkwasserleitung einschließlich neuer Hausanschlüsse. Die neue Trinkwasserleitung beginnt bereits in der Stadtrandsiedlung und reicht teilweise über den eigentlichen Ausbauabschnitt hinaus.