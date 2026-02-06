Großauftrag: Milliarden für Siemens für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen

Der Kunde, die Dänischen Staatsbahnen (DSB), spricht von der größten Investition in der 90-jährigen Geschichte der S-Bahn in Kopenhagen. Durch den Übergang zum vollautomatischen Betrieb will DSB die Frequenz und Kapazität erhöhen. Teilweise werde es bis zu 35 Prozent mehr Abfahrten geben und zehn Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr bedeuten.