Wenige Tage vor dem Beginn der Freibadsaison hat das Gelände im Ilmenauer Hammergrund am Wochenende plötzlich nicht mehr wie ein Ort der Erholung gewirkt. Lautsprecherdurchsagen durchschnitten die Routine, Badegäste wurden aufgefordert, sich zur Badaufsicht zu begeben und das Gelände geordnet zu verlassen. Es war der Ernstfall – allerdings ein simulierter. Feuerwehr und Freizeitbetriebe haben gemeinsam geprobt, was geschehen müsste, wenn es tatsächlich zu einem Chlorgasaustritt im Freibad käme.