Großaufgebot der Feuerwehr Rauch in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr vor Ort

Dichter Qualm dringt aus einer Wohnung in Würzburg. Die Feuerwehr rückt mit vielen Einsatzwagen an – noch sind Menschen im Haus.

Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Würzburg (dpa/lby) - In Würzburg steht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Aus der Wohnung soll dichter Rauch dringen und mehrere Menschen befinden sich nach Angaben der Polizei noch im Gebäude:

Die Einsatzkräfte sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort, teilt ein Polizeisprecher mit. Verletzte sind bislang nicht bekannt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.