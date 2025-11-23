Großaufgebot der Feuerwehr: Rauch in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr vor Ort

Würzburg (dpa/lby) - In Würzburg steht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Aus der Wohnung soll dichter Rauch dringen und mehrere Menschen befinden sich nach Angaben der Polizei noch im Gebäude:
Die Einsatzkräfte sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort, teilt ein Polizeisprecher mit. Verletzte sind bislang nicht bekannt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.