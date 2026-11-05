Luxemburg - Wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs mit Luxusautos in Millionenhöhe hat es Festnahmen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Deutschland und vier weiteren EU-Ländern gegeben. 13 Menschen seien in Deutschland und Österreich festgenommen worden, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Luxemburg mit. Es werde gegen mehr als 50 Verdächtige ermittelt. Die Behörde geht davon aus, dass durch die Betrugsmasche ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 100 Millionen Euro verursacht wurde.