731 Enten und Gänse buhlen an diesem Wochenende um die Gunst der Juroren – und der Besucher, die am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr in der Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle am Wasunger Tor in Meiningen Gelegenheit haben, sich das schmucke Wassergeflügel anzuschauen. Aus ganz Thüringen sind die Züchter mit ihren besten Tieren zu dieser 32. Groß- und Wassergeflügelschau in die Theaterstadt gekommen. Das sind weit mehr Aussteller und somit auch preisgekrönte Tiere als bei der Ausstellung im vorigen Jahr.