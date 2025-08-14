34 Jahre hat es gedauert: Thüringen hat seinen 100. Lottomillionär. Bei der Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 gewann ein Spieler aus Thüringen in der Gewinnklasse 2 dank der Gewinnzahlen 9 11 13 30 41 46 insgesamt 1.061.805,00 Euro, teilt die Suhler Lottogesellschaft am Donnerstag mit. Der Spieler, der seinen Glückstipp übrigens im Internet abgab, kann sich „100. Millionär von LOTTO Thüringen“ nennen und geht damit in die Thüringer Lottogeschichte ein.