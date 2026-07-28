In Eisfeld wird in absehbarer Zukunft Sonnenenergie gewonnen. Und zwar so viel, dass sie für die Stromversorgung der Stadt ausreicht, wenn sie denn direkt genutzt werden könnte. Sie wird so viel Power einbringen, wie ein halbes Windrad und damit die größte Freiflächen-Photovoltaik-Anlage des Landkreises Hildburghausen sein. Zu finden auf einer etwa 16 Hektar großen Fläche im alten Steinbruch – zwischen der alten Crocker Straße und der B281. Momentan allerdings deutet dort noch recht wenig auf das große Vorhaben hin.