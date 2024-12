Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zeremonie dauert immer mindestens rund drei Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden.