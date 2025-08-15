Die Steinacher sind mittendrin in einem Höhepunkt des Jahres: ihrer traditionsreiche Kirchweih. Am Freitag hat Bürgermeister Udo Bätz das Fest feierlich eröffnet – ein besonderes Ereignis, das vier Tage lang den Marktplatz zum pulsierenden Zentrum der Stadt macht. Die Veranstaltung bietet ein buntes Programm mit Livemusik, Marktständen und einer faszinierenden Modellbahnausstellung im Bahnhof, die am Eröffnungstag von 14 bis 18 Uhr Besucher begeistert. Bis zum Montag, 18. August, findet die Kerwa in Steinach statt. Der krönende Abschluss soll ein Feuerwerk am Montag um 22 Uhr werden.