So richtig sind sich Jannis Reckenbeil und sein Kumpel Derek Heise noch nicht im Klaren darüber, wo sie nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung beginnen wollen. Die Auswahl ist riesig. 126 Ausbildungsunternehmen buhlen an diesem heißen Frühsommertag an allen Ecken und Enden des CCS um die Gunst von 1400 Besuchern bei der größten Berufsinfomesse Südthüringens. Die Neuntklässler aus der Lutherschule Zella-Mehlis wissen nur, dass sie „etwas Handwerkliches“ machen wollen. „Am liebsten im Metallbereich.“ Am Stand der SZM Spannwerkzeuge Zella-Mehlis informieren sie sich über Ausbildungsmöglichkeiten. „Ich habe schon bei Meteor im Werkzeugbau ein Praktikum gemacht, das war ganz cool“, sagt Derek Heise. Aber jetzt wollen sich die zwei erstmal alles anschauen. „Hier kann man sich an einem Tag bei vielen verschiedenen Betrieben informieren“, sagen sie.