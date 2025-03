Seit das Schulgebäude für das heutige Regionale Förderzentrum in der Aue errichtet wurde, ist das Regenwasser, das bisher dort anfiel, eins zu eins in die Hasel geleitet worden. Das wurde seit 50 Jahren so gehandhabt. Doch nun wird das Gebäude komplett saniert. Damit fällt das bisher gültige Bestandsrecht weg. Das bedeutet, dass Regenwasser künftig also nicht mehr einfach so in Richtung Hasel abgeleitet werden darf. Deshalb sind weitere bauliche Ergänzungen nötig. Und die kosten einiges an Geld – Geld das die Stadt nicht mal eben so zur Verfügung hat.