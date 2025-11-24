Größerer Rettungseinsatz: Pfefferspray an Schule – sechs Menschen in Klinik gebracht

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Nach dem Versprühen von Pfefferspray an einer Schule im Norden Oberbayerns sind laut Polizei sechs Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte, weil angeblich ein Schüler zum Ende der Pause ziellos Pfefferspray im Gebäude verteilt hatte, teilten die Beamten mit. Weil zunächst unklar gewesen sei, wie viele Menschen verletzt sein könnten, sei ein größeres Aufgebot an Rettungskräften im Einsatz gewesen - darunter auch ein Hubschrauber.