Größerer Rettungseinsatz Pfefferspray an Schule – sechs Menschen in Klinik gebracht

Offenbar ziellos sprüht jemand in einem Schulgebäude mit Pfefferspray um sich. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz - und die Suche nach dem Täter beginnt.

Der Täter soll das Pfefferspray ziellos im Gebäude verteilt haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Nach dem Versprühen von Pfefferspray an einer Schule im Norden Oberbayerns sind laut Polizei sechs Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte, weil angeblich ein Schüler zum Ende der Pause ziellos Pfefferspray im Gebäude verteilt hatte, teilten die Beamten mit. Weil zunächst unklar gewesen sei, wie viele Menschen verletzt sein könnten, sei ein größeres Aufgebot an Rettungskräften im Einsatz gewesen - darunter auch ein Hubschrauber.

Das Pfefferspray hätten die Beamten sichergestellt, hieß es. Wer es verteilt haben könnte, werde aber noch ermittelt. In der Schule hätten die Beamten widersprüchliche Informationen zum Täter bekommen, nötig seien deshalb noch eingehende Ermittlungen. 

"Wir befinden uns da ganz am Anfang", sagte ein Polizeisprecher. Das Verfahren dazu laufe wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.