Größerer Einsatz: Mann randaliert in Wohnung - Polizei sperrt Straße

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in seiner Wohnung in Nürnberg randaliert und damit für eine Straßensperrung mitten im Berufsverkehr gesorgt. "Der Mann scheint in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein", sagte ein Polizeisprecher. Offensichtlich befinde er sich allein in seiner Wohnung. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, schrieb das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Twitter.