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  4. Mann randaliert in Wohnung - Polizei sperrt Straße

Größerer Einsatz Mann randaliert in Wohnung - Polizei sperrt Straße

Ein einzelner Mann sorgt für einen größeren Polizeieinsatz. Und das hat auch Folgen für den Berufsverkehr.

Größerer Einsatz: Mann randaliert in Wohnung - Polizei sperrt Straße
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Die Polizei bat Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in seiner Wohnung in Nürnberg randaliert und damit für eine Straßensperrung mitten im Berufsverkehr gesorgt. "Der Mann scheint in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein", sagte ein Polizeisprecher. Offensichtlich befinde er sich allein in seiner Wohnung. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, schrieb das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Twitter. 

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Die Polizei rückte demnach mit zahlreichen Einsatzkräften an und sperrte die Marienstraße ab. Sie bat Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. Die Einsatzkräfte wollten nun versuchen, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, sagte der Sprecher.