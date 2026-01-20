Ist es zielführend, immer cool zu bleiben?

Der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, äußerte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Zweifel, ob es für Europa wirklich zielführend sei, "immer zu versuchen, cool zu bleiben" und nicht hart zu reagieren. Möglicherweise müsse man auch mal dagegenhalten und sagen: "Nein, so geht es nicht." Man müsse auf Augenhöhe sprechen können und dürfe nicht einfach alles akzeptieren. In einem Gastbeitrag in der "New York Times" betonte er: "Das Völkerrecht ist entweder universell oder bedeutungslos. Grönland wird zeigen, wofür wir uns entscheiden."