Kopenhagen/Berlin - Dänemark hat sich im laufenden Grönland-Streit mit US-Präsident Donald Trump Rückendeckung aus Deutschland geholt. "Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden - to whom it may concern (an alle, die es betrifft)", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Besuchs der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin. "Die Unverletzlichkeit von Grenzen ist ein Grundprinzip des Völkerrechts", bekräftigte er. "Das Prinzip muss gelten für alle."