Die Publikumsreaktionen beim ausverkauften Leseabend mit dem allseits bekannten, hochgeschätzten Arzt und Buchautor Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer spiegelte am Dienstagabend im Parkcafé der Ilmenauer Festhalle sensibel wider, was der Professor da so alles über den jedermann betreffenden Prozess des Alterns las und erzählte: Es dominierten Gesten der allgemeinen Zustimmung, einschließlich Szenenbeifall. In manchen Gesichtern war aber auch Skepsis mit Bewunderung zu lesen, als Grönemeyer erzählte, wie er erst im Januar zehn Sekunden lang ins „saukalte“ Nordseewasser getaucht war und sich danach pudelwohl gefühlt hatte.