Personal infiziert sich bei Angehörigen

In diesem Jahr erkranken besonders viele Klein- und Schulkinder an Virusgrippe. "Das spüren wir auch beim Personal", sagte Christoph Lascho, Ärztlicher Direktor des Sophien- und Hufeland-Klinikums in Weimar. "Wenn ganze Schulklassen flachliegen, infiziert sich auch das Personal, das dann ausfällt." Einschränkungen in der Patientenversorgungen gebe es bislang aber nicht, auch keine Absagen von Operationen. "Im Moment sind wir voll arbeitsfähig."