Grippewelle: Viele Kinder mit Grippe im Krankenhaus

In der Saison 2024/2025 wurden in den Kliniken laut Divi 135.000 Influenza-Fälle behandelt, davon 30.000 Kinder.

Das höchste Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts ältere Menschen. Die Zahl der Todesfälle könne bei den einzelnen Grippewellen stark schwanken, von mehreren hundert in einer Saison bis mehr als 25.000 in der Saison 2017/18. Diese Saison sind bisher 225 Todesfälle an das RKI übermittelt worden. 95 Prozent seien 60 Jahre oder älter gewesen.

Influenza ist kein "Schnüpfchen"

Influenza ist eine ernstzunehmende Krankheit und kein "Schnüpfchen", wie Ärztinnen und Ärzte der Divi immer wieder betonen. Gerade Kinder könnten schwer an dem Virus erkranken.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen, auch auf denen für Erwachsene? Derzeit sei dem Divi nicht bekannt, dass es größere Versorgungsengpässe auf den Intensivstationen gebe, sagte eine Sprecherin. Ein Drittel der Intensivstationen in Deutschland meldeten derzeit einen eingeschränkten Betrieb. Das bedeutet, dass geplante Operationen verschoben werden müssen, um akute Fälle behandeln zu können.

Ob die hohe Auslastung im Zusammenhang mit Atemwegsinfektionen liege, könne sie anhand der Meldedaten nicht sagen, erklärte die Sprecherin. Vergangenes Jahr hätten zu dieser Zeit aber deutlich mehr Intensivstationen eingeschränkt arbeiten müssen. Der Wert sei also noch moderat.