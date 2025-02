Arztpraxen weiter stark belastet

Grippeausbrüche mit mehr als sieben Erkrankten wurden in der vorletzten Februarwoche in Krankenhäusern im Eichsfeld, im Kyffhäuserkreis, im Unstrut-Hainich-Kreis und in Weimar registriert. In einem Erfurter Pflegeheim steckten sich den Angaben zufolge 38 Menschen an. Der Bericht differenziert nicht, ob es sich um Klinikpatienten, Heimbewohner oder Personal handelt.