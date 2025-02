"Kranke Lehrer schleppen sich in die Schule"

Eine Forderung, die Fleischmann unterstützt. An Grund-, Mittel und Förderschulen habe die Personaldecke ohnehin schon Löcher. Auch die Mobile Reserve sei in manchen Landkreisen erschöpft. Oft gebe es einen Teufelskreis. "Kranke Lehrer schleppen sich in die Schule, weil sie wissen, dass andere auch krank sind." Die Folge: Weitere Kinder und Lehrkräfte stecken sich an.