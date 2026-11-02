Ein Mangel bei den Impfstoffen gegen die Virusgrippe? Diesen Eindruck jedenfalls bekam ein Leser aus Hildburghausen. Vor gut drei Wochen ging er zu seinem Hausarzt, um sich gegen die Virusgrippe impfen zu lassen. Doch der Arzt impfte ihn nicht. Der Impfstoff sei nicht lieferbar, erhielt er zur Antwort. Auch in einer Apotheke in Hildburghausen bekam er die gleiche Auskunft. Die Auslieferung des aktuellen Impfstoffs verzögere sich, ein Lieferdatum sei unbekannt.