Grippeschutz: Grippe-Impfquoten in Thüringen weiter gesunken

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Die Bereitschaft zur Grippeschutzimpfung ist in Thüringen weiter gesunken, zugleich hat das Land in der Saison 2024/25 eine so heftige Grippewelle erlebt wie seit vielen Jahren nicht. Niedergelassene Ärzte verabreichten im vergangenen Jahr rund 361.000 Impfungen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen auf Anfrage mitteilte. 2023 hatten sich noch 394.000 Kassenpatienten immunisieren lassen, 2022 waren es 423.000 gewesen. In diesen Tagen nun laufen in den Arztpraxen die Schutzimpfungen für die bevorstehende Grippesaison an.