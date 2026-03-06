Grippesaison: Entspannung bei Grippe - deutlicher Rückgang der Fälle

Erfurt (dpa/th) - Die Grippe-Situation hat sich in Thüringen deutlich entspannt. Der seit Mitte Februar anhaltende Rückgang der Zahl der Erkrankungen setzt sich weiter fort. In der letzten Februarwoche wurden 525 neue Fälle an die Gesundheitsbehörden gemeldet, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. Seit Saisonbeginn im Oktober waren es insgesamt 11.583. Damit zeichnet sich eine insgesamt nicht ganz so heftige Saisonbilanz ab wie 2024/25, als in Thüringen mehr als 18.600 Grippefälle gezählt wurden. Leicht verläuft die aktuelle Grippesaison aber auch nicht.