Bereits in der vergangenen Woche hat der Ärztliche Direktor des Klinikums Bad Salzungen, Dr. Ulf Emig, von zuletzt gehäuft aufgetretenen Fällen von Erkältungskrankheiten, allen voran der Influenza (Grippe), berichtet. Nun nennt das Gesundheitsamt des Wartburgkreises ebenfalls Zahlen. Auf Anfrage heißt es von der Verwaltung, dass in diesem Jahr bereits 728 Fälle von Influenza registriert worden seien, in den meisten Fällen die Varianten A und B .