Erfurt (dpa/th) - Die Grippesaison in Thüringen klingt nach einem wochenlang heftigen Verlauf allmählich aus. In der Woche vor Ostern wurden noch 73 neue Influenza-Fälle an die Gesundheitsbehörden übermittelt, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Landesamtes für Verbraucherschutz hervorgeht. In der Woche mit den meisten Fällen waren gegen Ende Januar 2.891 Neuerkrankungen registriert worden. Seit Anfang März geht die Zahl stetig zurück.