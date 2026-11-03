Die Angeklagten schweigen, die Rechtsanwälte reden. Auch viele derjenigen Zeugen, die selbst entscheiden können, ob sie aussagen oder nicht, ziehen es vor, ihr Recht, zu schweigen, wahrzunehmen. Manche aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – im Prozess am Landgericht Meiningen geht es seit sechs Wochen um Vorwürfe gegen mutmaßliche Mitglieder oder ihnen nahe Stehende des Schleusinger Motorradclubs Gringos. Drogenhandel wird ihnen vorgeworfen, Wohnungseinbruchsdiebstahl, besonders schwerer Raub, besonders schwere räuberische Erpressung, erpresserischer Menschenraub. Auf der Anklagebank sitzen fünf Männer zwischen 30 und 50, vier leben in oder um Schleusingen, einer in Leipzig. Ein weiterer Prozess gegen weitere Männer steht aus, es gibt wohl weitere Verfahren.