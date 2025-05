Grimmelbachteiche Kaltensundheim: Gottes Wort und frische Forellen

Pfarrer Markus von Kiedrowski hat am Himmelfahrtstag einen besonderen Ort zur Predigt: die Wiese an den Grimmelbachteichen, wo das traditionelle Teichfest stattfindet. Vor Jahren schon, so erinnert sich Vereinsvorsitzender Rolf Rommel vom Angelverein „Rhönforelle“ Kaltensundheim, hatte es einmal solche Gottesdienste gegeben – nun lebt die Tradition wieder auf. Um 10 Uhr kann man den Worten des Kaltensundheimer Pfarrers lauschen. Rommel wollte für diesen extra ein schön geschmücktes Pult und ein Podest bauen.