Griffelmarkt mit Musik und Tanz: Weihnachtsstimmung in Steinach

Bereits zum dritten Mal findet heuer der Weihnachtsmarkt in Steinach nicht mehr „unter dem silbernen Glöcklein“, sondern auf dem Marktplatz statt. Am 6. und 7. Dezember kann man sich hier im vorweihnachtlichen Ambiente sowohl von Händlern als auch von zahlreichen Vereinen mit allen Sinnen auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen lassen. Uneingeweihten sei an dieser Stelle noch eine kurze Erläuterung zum Namen „Griffelmarkt“ mit auf den Weg gegeben: So wie die Lauschaer ihren Weihnachtsmarkt nach den dort erfundenen und seit fast 200 Jahren hergestellten Christbaumkugeln als Kugelmarkt bezeichnen, haben sich auch die Steinacher ein typisches Produkt des Ortes zum Namensgeber gewählt – den Schiefergriffel, der über Jahrzehnte Steinachs Familien mehr schlecht als recht ernährte und in Millionenauflage in alle Welt versandt wurde.