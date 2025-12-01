 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Weihnachtsstimmung in Steinach

Griffelmarkt mit Musik und Tanz Weihnachtsstimmung in Steinach

Doris Hein

Am zweiten Adventswochenende lädt die Brunnenstadt Steinach zum Griffelmarkt ein. Mit Musik, Tanz, kulinarischen Leckereien, Bastelangeboten und mehr...

Griffelmarkt mit Musik und Tanz: Weihnachtsstimmung in Steinach
1
Der Gesangverein Steinach 1838 unter Leitung von Doro Holtz lädt zum Ausklang des Marktes zum gemeinsamen Singen ein. Foto: dh

Bereits zum dritten Mal findet heuer der Weihnachtsmarkt in Steinach nicht mehr „unter dem silbernen Glöcklein“, sondern auf dem Marktplatz statt. Am 6. und 7. Dezember kann man sich hier im vorweihnachtlichen Ambiente sowohl von Händlern als auch von zahlreichen Vereinen mit allen Sinnen auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen lassen. Uneingeweihten sei an dieser Stelle noch eine kurze Erläuterung zum Namen „Griffelmarkt“ mit auf den Weg gegeben: So wie die Lauschaer ihren Weihnachtsmarkt nach den dort erfundenen und seit fast 200 Jahren hergestellten Christbaumkugeln als Kugelmarkt bezeichnen, haben sich auch die Steinacher ein typisches Produkt des Ortes zum Namensgeber gewählt – den Schiefergriffel, der über Jahrzehnte Steinachs Familien mehr schlecht als recht ernährte und in Millionenauflage in alle Welt versandt wurde.

Nach der Werbung weiterlesen

Vielfältige Angebote

Zur Einstimmung warten am Samstag, 6. Dezember, ab 9 Uhr die Händler des Monatsmarktes mit vielfältigen Angeboten auf. Um 14 Uhr wird Bürgermeister Udo Bätz dann den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Dabei begleiten ihn die Mitglieder des Posaunenchores Steinach musikalisch.

Musik bringen auch die Stänichä Tanzmädla mit, deren Kindertanzgruppe ab 15 Uhr bei ihrem Auftritt besondere Hingucker und beste Stimmung verspricht.

Laser-Biathlon rund um den Baum

Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr veranstaltet das Team des Outdoor Inn rund um den Weihnachtsbaum eine Laserbiathlon-Aktion, die für Jung und Alt viel Spaß bietet. Die Teilnahme ist kostenfrei, und wenn sich genügend Teilnehmer einfinden, wird es womöglich sogar einen kleinen Wettbewerb geben, heißt es seitens der Organisatoren. Auch die Fackelwanderung am Samstagabend wird vom Outdoor Inn organisiert.

Unsere Empfehlung für Sie

Adventstreff in Haselbach: Feucht, aber fröhlich

01.12.2025 12:07 Adventstreff in Haselbach Feucht, aber fröhlich

Erstmals wird in Haselbach der Advent im Mehrgenerationenpark eingeläutet. Trotz Schnee und Kälte zieht das Fest viele an. Ein cooler Weihnachtsmann überrascht.

Sie beginnt gegen 17.30 Uhr und führt, ähnlich der bekannten Aktion bei der Winterfeuerparty, an der Grundschule vorbei zum Schloss. Fackeln und Laternen dürfen natürlich gerne mitgebracht werden. Man kann aber auch vor Ort Fackeln kaufen, verspricht Outdoor Inn Chef Axel Müller.

Sonntag: Markthandel ab 14 Uhr

Am Sonntag beginnt der weihnachtliche Markthandel ab 14 Uhr. Begleitet wird er von den Lichtethaler Blasmusikanten, die mit peppiger Weihnachtsmusik auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Um 16 Uhr werden die Musiker im Programm abgelöst durch die Kindertanzgruppe „Dance & Move“ vom TSV Haselbach, die bei Steinacher Veranstaltungen schon reichlich Auftrittserfahrungen gesammelt haben.

Kindergarten erfreut den Griffelmarkt

Rund eine halbe Stunde später gehört die Bühne des Steppkes des Steinacher Awo-Kindergartens „Villa Sonnenschein“. Sie haben ein buntes Programm einstudiert, mit dem sie die Gäste des Griffelmarktes am Sonntagnachmittag erfreuen wollen.

Zum musikalischen Abschluss des Weihnachtsmarktes gehört die Bühne den Sängerinnen und Sängern vom Gesangverein Steinach 1838, der passende Lieder zur Adventszeit aus seinem reichhaltigen Repertoire ausgewählt hat – auch zum Mitsingen.

Am Stand von Gemeinsam für Steinach wartet das „Perspektiv-Reich“ an beiden Tagen ab 14 Uhr mit einer Kreativ-Werkstatt auf. Die kleinen Besucher können dort Weihnachtsdeko sowie ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann fertigen. Letzteren können sie dann gleich direkt beim Weihnachtsmann abgeben, der Samstag und Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr mit seinem Weihnachtsengel auf dem Marktplatz unterwegs ist.

Mini-Eisenbahn und Kutschfahrten

Spaß für die Jüngsten gibt es zudem bei einer Fahrt mit der Mini-Eisenbahn. Kutschfahrten für Jung und Alt sind am Sonntag zwischen 14.30 und 17 Uhr mit dem Kaltblut-Gespann Renneberg möglich – ein Erlebnis, das einem nicht alle Tage geboten wird.

Lukullische Genüsse dürfen natürlich bei einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Die Angebote reichen von herzhaften Leckerbissen bis hin zu süßen Versuchungen. So gibt es unter anderem knusprig gebratene Reibekuchen, leckeren Wildgulasch, köstliches Raclette, in Zucker karamellisierte Mandeln, wohlschmeckenden Glühwein vom Winzer und vieles mehr, verrät vorab schon einmal Marktleiterin Janine Wallstab.

Zum Griffel- und Weihnachtsmarkt haben Deutsches Schiefermuseum und Steinacher Spielzeugschachtel Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 geöffnet. Die anliegenden Geschäfte öffnen ihre Türen zum Weihnachtseinkauf.

Übrigens: Bereits am Freitag, 5. Dezember, laden Schüler, Lehrer und Erzieher der Südschule von 14 bis 17.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt im und am Schulgebäude ein – mit Chorsingen, Theaterstück, Bastel- und Geschenkideen, Glühwein, Bratwurst, Kaffee, Kuchen und mehr.