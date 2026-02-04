Chios/Athen - Bei einem Schiffsunglück vor der Ägäis-Insel Chios sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen und 24 Menschen teils schwer verletzt worden, darunter elf Kinder. Nach Angaben der griechischen Küstenwache soll ein Schnellboot mit Migranten an Bord ein Patrouillenboot gerammt haben und daraufhin gekentert sein. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben des Krankenhauses der Insel ausschließlich um Migrantinnen und Migranten. Die Such- und Rettungsaktionen dauerten auch am Morgen weiter an, teilte die Küstenwache mit.