Die Bewohner Santorinis, die Erdbeben durchaus gewöhnt sind, haben so etwas noch nie erlebt - und die Seismologen und Geologen auch nicht. Die Erdbebenserie bereitet ihnen Kopfzerbrechen. "Noch nie haben wir ein Phänomen so vieler Erdbeben binnen so kurzer Zeit registriert", sagte Geologie-Professorin Evi Nomikou dem Nachrichtensender Skai.