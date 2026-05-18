Anlässlich der Einweihung des Grenzsteins Nummer 1 waren jüngst eine ganze Reihe von Wanderfreunden und Gästen auf den Bleßberg gekommen. Unter ihnen Hildburghausens Landrat Sven Gregor und Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann, die Bürgermeister von Eisfeld und Neuhaus Christoph Bauer und Uwe Scheler und auch die Landtagsabgeordneten Henry Worm und Melanie Berger. Ebenso anwesend waren Nina und Hermann Graser vom Bamberger Natursteinwerk Herman Graser GmbH. Dort wurde der neue Grenzstein hergestellt.