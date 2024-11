Grenzturm Unterweid saniert: Turmfalke statt Grenzer

Der ehemalige Grenzturm auf dem Weinberg in Unterweid wurde mit dem Projekt „Naturschutzfachliche Inwertsetzung“ umfassend saniert und für naturschutzfachliche Zwecke aufgewertet. Das Vorhaben wurde durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz mit 103 600 Euro unterstützt und mit einem weiteren Eigenanteil der Stadt Kaltennordheim in Höhe von 11 511 Euro umgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärenreservats Rhön. Damit belief sich die Gesamtsumme auf 115 111 Euro. Die Arbeiten wurden von September 2022 bis Ende September 2024 erledigt.