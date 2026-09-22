Grenzregion: Ostfrankreich will verstärkt deutsche Investoren werben

Straßburg/München - Ostfrankreich möchte verstärkt deutsche Investoren gewinnen und eröffnet dazu eine Anlaufstelle für deutsche Unternehmen in München. Mit der bayerischen Landeshauptstadt als Ankerpunkt und einer möglichen späteren Präsenz in weiteren deutschen Städten wolle man direkt auf Unternehmen und Wirtschaftsnetzwerke vor Ort zugehen, teilte die Région Grand Est im elsässischen Straßburg mit. Die 2016 geschaffene Verbundregion umfasst neben den unmittelbar an Deutschland grenzenden Regionen Elsass und Lothringen auch die Region Champagne-Ardenne.