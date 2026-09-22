Grenzregion: Ostfrankreich will verstärkt deutsche Investoren werben

Der sogenannte Ostfrankreich Expansion Desk in München richte sich an Unternehmen, die sich in Frankreich mit Standort im Grand Est niederlassen oder ihre Aktivitäten dort ausbauen möchten. Er biete eine zentrale, deutschsprachige Anlaufstelle sowie eine Begleitung von den ersten Überlegungen bis zur Umsetzung des Projekts. Ziel sei es, den Weg für deutsche Investoren zu vereinfachen und zu beschleunigen und ihnen administrative Hilfe zu bieten, teilte die Region mit. Insbesondere gehe es um die Sektoren Cleantech, Biowissenschaften, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Deep-Tech.