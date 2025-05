Elsterberg (dpa/sn) - Im kommenden Schuljahr werden wieder Kinder aus thüringischen Grenzorten in Sachsen eingeschult. Damit wird eine langjährige Kooperation zwischen den beiden Freistaaten fortgesetzt, wie die Bildungsministerien in Dresden und Erfurt mitteilten. Acht Erstklässler aus dem Vogtländischen Oberland werden demnach ab August die Grundschule in Elsterberg besuchen.