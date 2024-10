Berlin/Potsdam - Bei Kontrollen an den deutschen Landgrenzen hat die Bundespolizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres 53.410 unerlaubte Einreisen registriert. 28.321 Personen wurden bundesweit an den Landgrenzen zurückgewiesen, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Die Zahlen wurden der Deutschen Presse-Agentur von der Bundespolizei bestätigt.