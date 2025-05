Grenzkontrollen: Gewerkschaft: Grenzkontrollen werden zu mehr Staus führen

Augsburg (dpa/lby) - Autofahrer müssen wegen der Ausweitung der Grenzkontrollen nach Angaben der Gewerkschaft der Bundespolizei mit mehr Staus in Süddeutschland rechnen. "Trotz aller Sensibilität gegenüber dem Berufsverkehr und Grenzpendlern wird es Verzögerungen geben", sagte der Chef der Gewerkschaft, Andreas Roßkopf, der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte stärkere Kontrollen an den Grenzen angekündigt. In Bayern betrifft das die Grenzen zu Österreich und Tschechien.