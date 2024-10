Den Angaben nach hielten die Beamten in der Nacht an der Autobahn 93 das Auto an, in dem der Mann und seine 28 Jahre alte Begleiterin aus Österreich unterwegs waren. Dabei hätte sich zunächst herausgestellt, dass die Frau nicht nach Deutschland einreisen durfte. Die beiden ukrainischen Staatsangehörigen zeigten sich laut Bundespolizei einsichtig und wollten zurück nach Österreich fahren.