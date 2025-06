Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Bayerische Polizisten haben an der Grenze zu Österreich in einem Auto Diamanten entdeckt. Die Ermittler gingen davon aus, dass die ungeschliffenen Steine einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro hätten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Fahrer des Wagens in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) habe darüber hinaus noch Bargeld in fünfstelligem Wert bei sich gehabt.