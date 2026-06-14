Am Morgen wegen unklarer Bedrohungslage geräumt

Am frühen Morgen hatte die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage gesprochen, später bestätigte die Behörde, dass es sich um eine Bombendrohung handelte. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch werde die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich des Festgeländes Klein Venedig und der Hafenstraße zu meiden und den Anweisungen der Polizei zu folgen.