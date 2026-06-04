Die längste Gemeinderatssitzung der jüngeren Vergangenheit vor der größten Besucherkulisse seit vielen Monaten hatte es in sich: Floh-Seligenthals Gemeinderat hat am 3. Juni lange und heftig diskutiert – ohne ins Unsachliche abzugleiten. Rund 20 Gäste verfolgten die Auseinandersetzung, die schon mit einer scharfen Protokollkritik begann, sich größtenteils aber ums Friedhofskonzept und um eine deutliche Limitierung der finanziellen Entscheidungsbefugnis von Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) drehte. Der darf künftig nur noch Aufträge bis zu 5000 Euro vergeben, falls die von den Liberalen angeregte Änderung der Geschäftsordnung Bestand hat.