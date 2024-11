Grenzausstellung: Grenzmuseum Schifflersgrund mit neugestalteter Ausstellung

Die Gedenkstätte Schifflersgrund im Eichsfeld erinnert an die Schicksale der Menschen in Ost und West, die einst an der Grenze lebten und arbeiteten. Die neugestaltete Ausstellung berichtet anschaulich von den Ursachen der deutschen Teilung und dem Ausbau der DDR-Sperranlagen, vom Alltag beidseits der Grenze - zu der auf der Ostseite auch Zwangsumsiedlungen und Fluchten gehörten - sowie von der Überwindung der Teilung und den Nachwirkungen.