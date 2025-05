Am Sonntag, 25. Mai, ist es wieder soweit. Um 10 Uhr wird die dritte Auflage des Grendel-Laufes auf dem Sportplatz in Waffenrod-Hinterrod gestartet. Für das Laufspektakel, das zum Werra-Rennsteig-Cup gehört, sind Strecken von 300 (Bambini), 700 (U8), 1100 (U10, U12), 2000 (U14, U16), 3000 (U18, U20, Hobbylauf, Nordic Walking, alle Altersklassen) und 10 500 Meter (Hauptlauf, Nordic Walking) abgesteckt worden. Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch die amtierende Deutsche U16-Meisterin über 800 Meter, Smilla Bauer, an den Start gehen wird – vor einer neuen Teilnehmerrekordkulisse. Damit dürfte die vierte Station im Werra-Rennsteig-Cup um einen prominenten Starter reicher sein. Nachmeldungen sind am 25. Mai vor Ort bis 9 Uhr möglich.