Gremiensitzungen in Berlin: CDU in der Krise - Was Thüringer Politiker jetzt fordern

Nach Ansicht des Politologen Lembcke hat der 49-Jährige durchaus noch Chancen, sich bis zur nächsten Wahl in der Rolle des Ministerpräsidenten zu profilieren. "Da ist noch Luft nach oben, was die Landesvater-Qualitäten des Ministerpräsidenten angeht", sagte Lembcke. Aber er habe unter schwierigen Bedingungen eine Koalition geschmiedet und einen Doppelhaushalt durch das Parlament gebracht. Es bleibe abzuwarten, ob das noch einmal gelingt. "Aber wenn die das hinkriegen, muss das alles nicht chancenlos sein", sagte Lembcke.

Gerade in Kontrast zu den Entwicklungen in Sachsen-Anhalt könnte sich die Thüringer Landesregierung profilieren, meint Lembcke. "Das ist jetzt nicht gerade die lauteste und zerbrechlichste und schrecklichste Koalition in Deutschland", sagte der Politikwissenschaftler über Voigts Regierungsbündnis aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD. Die nächste reguläre Landtagswahl steht im Freistaat im Jahr 2029 an.